New York: scambi in positivo per Hershey
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore statunitense di prodotti dolciari, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,55%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hershey evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hershey rispetto all'indice.
Tecnicamente, Hershey è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 184,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 179,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 189,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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