New York: scambi in positivo per Hershey

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore statunitense di prodotti dolciari , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,55%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hershey evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hershey rispetto all'indice.





Tecnicamente, Hershey è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 184,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 179,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 189,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```