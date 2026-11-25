New York: si muove a passi da gigante Expand Energy

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di gas naturale negli Stati Uniti , che tratta in rialzo del 5,38%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Expand Energy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,07%, rispetto a -2,25% dell' indice del basket statunitense ).





Il quadro tecnico di Expand Energy segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 82,82 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 88,43. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 79,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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