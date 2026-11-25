Parigi: giornata depressa per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Sottotono il microchip-maker italo-francese , che passa di mano con un calo dell'1,92%.



L'andamento di STMicroelectronics nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico del produttore di semiconduttori suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 34,76 Euro con tetto rappresentato dall'area 35,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 34,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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