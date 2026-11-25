Piazza Affari: scambi al rialzo per Moncler

(Teleborsa) - Bene l' azienda nota per i piumini , con un rialzo del 3,08%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Moncler evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale rispetto all'indice.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Moncler , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 41,02 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 42,24. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 40,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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