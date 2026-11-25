Rialzo in agguato per Sesa
(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Protagonista la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, tra i titoli dell'indice FTSE Italia Star, che chiude la seduta con un rialzo del 3,04%.
Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 91,6 Euro, con stop loss posto a quota 85,34 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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