Tono rialzista per DCC
(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
La giornata del 24 novembre chiude piatta per la società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite, parte del FTSE 100, che riporta un esiguo 0% e mostra una situazione tecnica di medio positiva.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 64,7 sterline, con stop loss stimato ad un prezzo di 61,78 pounds, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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