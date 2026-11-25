Tono rialzista per DCC

(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre

La giornata del 24 novembre chiude piatta per la società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite , parte del FTSE 100 , che riporta un esiguo 0% e mostra una situazione tecnica di medio positiva.





Operatività odierna:

Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 64,7 sterline, con stop loss stimato ad un prezzo di 61,78 pounds, con eventualità di guadagno in tempi brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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