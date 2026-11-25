Tono rialzista per Rollins

(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre

Sottotono la società che offre servizi di disinfestazione e controllo dei parassiti per clienti residenziali e commerciali , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che chiude la seduta con un calo dello 0,26%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.





Operatività odierna:

Lo status tecnico di Rollins favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 38,07 USD con stop loss fissato a quota 61,18 Dollari USA, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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