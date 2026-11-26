Acquisto per Bunzl

(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

Vigoroso rialzo per il distributore di confezioni e materiali per l'igiene , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,73%.





Operatività odierna:

A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 29,36 sterline, con stop loss individuato a quota 28,19 pounds, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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