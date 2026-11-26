(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Giornata da dimenticare per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,81% sui valori precedenti.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il FTSE MIB, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 46.352. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 49.044. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 45.454.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)