(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

A picco l'indice spagnolo, che chiude gli scambi con un pessimo -2%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 18.452,3. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 19.002,7. Il peggioramento dell'IBEX 35 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 18.268,9.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)