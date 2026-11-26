Attese positive per Cintas Corporation

(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

Seduta positiva per il leader americano nella produzione di uniformi da lavoro , tra i componenti del Nasdaq 100 , che avanza bene e porta a casa un +0,84%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Cintas Corporation è da comprare ai prezzi attuali pari a 227,7 USD con stop loss individuato a quota 210,2 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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