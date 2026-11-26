"Buy" per PVH
(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Seduta vivace per l'azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger, tra i titoli dell'indice S&P-500, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,75%.
Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 96,94 USD, con stop loss individuato a quota 90,36 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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