"Buy" per PVH

(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

Seduta vivace per l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , tra i titoli dell'indice S&P-500 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,75%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 96,94 USD, con stop loss individuato a quota 90,36 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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