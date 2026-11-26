"Buy" per Symrise

(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

Grande giornata per il produttore di aromi e profumi , tra i componenti del DAX , che mette a segno un rialzo dell'1,59%.





Operatività odierna:

L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 96,84 Euro, con stop loss posto a quota 91,1, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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