Forte interesse per London Stock Exchange Group
(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Chiusura negativa per la società che gestisce la Borsa di Londra, tra i titoli dell'indice FTSE 100, con un ribasso dello 0,14%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.
Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 99,48 sterline, con stop loss fissato a livello 92,6 pounds, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```