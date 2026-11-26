Invito all'acquisto per Travelers Company
(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Bene la compagnia di assicurazioni americana, tra i componenti del Dow Jones, con un rialzo dell'1,49%.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Travelers Company presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 406,9 USD, con stop loss individuato in area 386,9 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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