Lettura rialzista per McDonald's
(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Balza in avanti il gigante del fast food, tra i titoli dell'indice Dow Jones, che amplia la performance positiva con un incremento dello 1,00%.
Operatività odierna:
A livello operativo, McDonald's presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 283,5 USD, con stop loss impostato a quota 272,2 Dollari USA, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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