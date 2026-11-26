Segnali d'acquisto per MercadoLibre
(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Punta con decisione al rialzo la performance del mercato online leader in America Latina, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, con una variazione percentuale dell'1,15%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su MercadoLibre disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 1.467,3 USD, con stop loss stimato a quota 1.300,8 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```