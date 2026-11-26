Telco mondiali, nel primo semestre ricavi +1,9% ma Ebit -0,4% e utile -3,7%

Mediobanca: Tim 23ª per fatturato, Europa in ritardo sul 5G stand-alone

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2026 i ricavi aggregati dei 36 maggiori operatori mondiali di telecomunicazioni sono cresciuti dell'1,9%, ma la redditività cala. Lo rileva l'Area Studi Mediobanca, secondo cui l'Ebit è diminuito dello 0,4% e l'utile netto del 3,7%. Gli investimenti sono saliti dello 0,6%. A fine settembre la capitalizzazione in Borsa è di 1.541 miliardi (+1,1% da fine 2025). Dal 2018 il settore rende +89,6% contro il +164,9% dell'indice mondiale; Tim ha avuto la migliore performance del panel da fine 2022.



I ricavi salgono del 2,4% in Emea (+1,5% in Europa), del 2,2% in Asia-Pacifico e dell'1,0% nelle Americhe. Il Giappone guida con +7,9%, mentre Cina (-1,5%) e Corea del Sud (-1,4%) arretrano; in Cina pesa l'aumento dell'Iva dal 6% al 9% sui servizi dati. L'Ebit cresce in Emea (+5,2%) e nelle Americhe (+2,0%), ma crolla in Asia-Pacifico (-8,3%), con la Cina a -18,7%. Gli investimenti flettono in Europa (-4,2%), mentre nelle Americhe salgono del 6,3%.



Europa: margini in recupero, debito in crescita



Nel 2025 l'Ebit margin delle telco europee è al 13,9%, dall'11,2% del 2021. Gli oneri finanziari netti salgono però dal 4,2% al 6,1% dei ricavi e il rapporto tra debiti e capitale netto passa dal 158,7% al 171,7%. La frammentazione del mercato, osserva lo studio, "limita le economie di scala necessarie a finanziare le nuove infrastrutture, rendendo il consolidamento una leva strategica". Un possibile modello è l'intesa di giugno tra Orange, Iliad e Bouygues Telecom per rilevare Sfr da Altice France.



Da telco a techco



Il futuro del settore, secondo Mediobanca, è sempre meno nella sola connettività e sempre più nell'integrazione con AI, cloud, cybersecurity ed edge computing. L'intelligenza artificiale è oggi "soprattutto una leva di efficienza": At&t, dopo circa un miliardo di dollari di risparmi nel 2025, ne stima altri 4 all'anno entro il 2028. Il rischio, avverte lo studio, è che lo stesso accada come per internet e 4G-5G, con le Big Tech a intercettare il valore e le telco "l'onere degli investimenti infrastrutturali senza un'adeguata remunerazione".



Nel terzo trimestre 2026 le connessioni 5G sono il 36,3% del totale mobile mondiale: 37,3% in Europa, 44,3% in Asia, 45,2% in Italia. Ma l'Europa resta indietro sullo stand-alone: nel 2025 solo una quota limitata degli utenti, contro il 28% negli Stati Uniti e il 79% in Cina.



In Italia



Il ritorno sugli investimenti delle telco italiane è all'1,8%, contro il 9,5% dell'Emea e un costo del capitale del 7,5%. Nel semestre i ricavi domestici calano dell'1,2%: Iliad Italia +10,3%, Fastweb -3,3%, Wind Tre -4,3%. Tim cresce del 3,5% (Italia +0,2%, Brasile +6,0%), con Ebitda adjusted a +1,4%. Dopo la cessione di NetCo il gruppo, con ricavi 2025 di 13,7 miliardi, è 23° al mondo, fuori per la prima volta dalla top 20. La leva scende dal 148,1% al 104,1%. L'integrazione con Poste, che controlla l'86,9% di Tim, può dare sinergie a regime per 0,7 miliardi annui.



(Foto: Alberto Adán / Pixabay)

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