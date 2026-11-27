Acquisto per McCormick

(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' azienda che produce spezie e aromi , tra i titoli dell' S&P-500 , che in chiusura evidenzia un moderato 0%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 49,85 USD, con stop loss individuato a quota 143,2 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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