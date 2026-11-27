Adventure, nuova corsa senza notizie: market cap oltre 400 milioni. Unico analista la vede a 1,5 euro

(Teleborsa) - Prese di profitto su Adventure , la società proprietaria del comparatore ameconviene.it quotata su Euronext Growth Milan, che oggi cede circa il 6% dopo una nuova accelerazione che ha portato il titolo sui massimi storici. Nella seduta di ieri le azioni hanno toccato il record di 7,098 euro, per poi chiudere a 6,9 euro. Rispetto ai 5,22 euro del 20 novembre, il rialzo è stato di circa il 32% in cinque sedute.



Al prezzo massimo di ieri, con 58.819.648 azioni in circolazione, la capitalizzazione ha superato i 417 milioni di euro. Il flottante è pari a circa il 29% del capitale; il resto fa capo alle holding riconducibili all'amministratore delegato Silvana Cozza (Media Content e MC Holding).



La corsa è arrivata in assenza di comunicazioni societarie. L'ultimo comunicato risale al 19 ottobre, quando è diventato efficace il frazionamento delle azioni nel rapporto di 8 nuove azioni per ogni azione esistente, approvato dall'assemblea del 29 settembre. Il capitale sociale è rimasto invariato a 158.813,05 euro, mentre il numero di azioni è passato da 7.352.456 a 58.819.648.



I conti del semestre



Gli ultimi numeri disponibili sono quelli del primo semestre 2026, chiuso con ricavi consolidati di 9,2 milioni di euro, in crescita del 18%. I servizi per la casa sono saliti del 32,8% a 6,1 milioni, con l'energia a +40% e la telefonia a +125%, mentre i servizi finanziari di ameconviene.it Finance sono rimasti sostanzialmente stabili a 3,0 milioni. L'EBITDA è stato negativo per 0,6 milioni (contro un dato positivo di 1,1 milioni un anno prima) e il risultato netto ha segnato una perdita di 2,5 milioni. La società ha presentato anche un conto economico "adjusted", che simula la politica di capitalizzazione dei costi di acquisizione dei contatti che intende applicare a fine anno: su questa base l'EBITDA sarebbe positivo per 1,0 milioni. La posizione finanziaria netta è salita a 12,7 milioni dai 10,1 milioni di fine 2025, con un patrimonio netto sceso a 6,0 milioni.



Dopo la chiusura del semestre, Adventure ha completato l'acquisizione del 70% di Easy Contact (proprietaria del comparatore Cambiafacile.it) per 4,5 milioni di euro, di cui 1,5 milioni legati al raggiungimento di obiettivi. Ha inoltre firmato una lettera d'intenti vincolante per rilevare il 30% di QuiPoste, rete di poste private con circa 120 negozi, e lanciato un progetto di franchising a marchio ameconviene.it. Con il ritorno di ENI tra gli operatori contrattualizzati, con ricavi attesi da novembre, la società punta su una rete fisica di circa 150 punti. A maggio l'assemblea ha conferito al CdA una delega ad aumentare il capitale fino a 40 milioni di euro.



La copertura degli analisti



Sul titolo resta una sola copertura attiva, quella di KT&Partners, che opera su incarico dello specialist Integrae SIM e della società. Nell'aggiornamento del 20 ottobre gli analisti hanno confermato il giudizio "Reduce" con un fair value di 1,5 euro per azione post frazionamento, corrispondente a una valutazione del capitale di circa 86 milioni di euro. Ai prezzi attuali il fair value implica un ribasso potenziale di oltre il 75%.



KT&Partners ha anche tagliato le stime: per il 2026 prevede ricavi pro-forma, inclusa Easy Contact per l'intero anno, di 25,1 milioni (da 28,6 milioni) e un EBITDA di 3 milioni (da 4 milioni), con una perdita netta di 0,5 milioni. Al prezzo di 5,75 euro di allora, il titolo trattava a circa 116 volte l'EBITDA 2026 pro-forma, contro una mediana di 11,6 volte per i peer del settore della comparazione online. Secondo gli analisti, il ribasso indicato riflette soprattutto la performance del titolo, che era più che raddoppiato rispetto al precedente aggiornamento di giugno. Anche nello scenario più favorevole, che ipotizza nuove acquisizioni per raggiungere l'obiettivo massimo di 75 milioni di ricavi al 2028, il valore stimato si ferma a 2,2 euro per azione.



Multipli lontani dai fondamentali



Ai massimi di ieri, la capitalizzazione di Borsa esprime multipli lontanissimi dai fondamentali. Rispetto ai dati del 2025, la società vale circa 25 volte i ricavi (16,7 milioni di euro), quasi 140 volte l'EBITDA (3,0 milioni) e quasi 70 volte il patrimonio netto di fine giugno, per un gruppo che ha chiuso il semestre in perdita. Il quadro cambia poco anche guardando alle stime di KT&Partners. Per il 2026 gli analisti prevedono un EBITDA pro-forma ancora di 3 milioni, quindi lo stesso multiplo di circa 140 volte, con ricavi pro-forma per cui la capitalizzazione vale quasi 17 volte. Per il 2027 il rapporto scende a circa 70 volte l'EBITDA atteso di 5,9 milioni, mentre nel 2028, anno in cui KT stima un EBITDA di 10,9 milioni e un utile netto di 4,3 milioni, la capitalizzazione attuale corrisponderebbe ancora a circa 38 volte l'EBITDA e a quasi 100 volte gli utili. I multipli sono calcolati sulla sola capitalizzazione, senza considerare il debito netto, che li renderebbe ancora più elevati. Secondo il campione di peer utilizzato da KT&Partners, le società della comparazione online trattano a una mediana di circa 11,6 volte l'EBITDA 2026 in termini di enterprise value.

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