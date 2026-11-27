(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Brilla il principale indice di Francoforte, che chiude la seduta con un aumento del 2,08%.
Le tendenza di medio periodo del DAX si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 25.467,8. Supporto stimato a 24.832,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 26.103.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)