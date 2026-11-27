(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Effervescente l'Eurostoxx 50, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,04%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'Eurostoxx 50 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 6.095, mentre i supporti sono stimati a 5.915. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 6.275.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)