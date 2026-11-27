(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Brillante rialzo per il FTSE Mid Cap, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,03%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 61.557, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 60.342. L'equilibrata forza rialzista del FTSE Mid Cap è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 62.773.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)