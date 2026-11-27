(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre

Vigoroso rialzo per l'indice spagnolo che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,26%.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dell'IBEX 35 restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 18.735,4. La resistenza più immediata è stimata a 19.280,7. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 19.826, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)