(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Grande giornata per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che mette a segno un rialzo del 2,34%.
La situazione di medio periodo dell'indice MDAX resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 29.508,3. Supporto visto a quota 28.807,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 30.209,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)