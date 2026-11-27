(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Seduta decisamente positiva per l'indice nipponico, che ha terminato in rialzo dell'2,00%.
Lo scenario di medio periodo del Nikkei 225 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 59.311,1. Supporto a 57.217,8. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 61.404,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)