(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Rialzo marcato per l'indice svizzero, che archivia la sessione in utile dell'1,04% sui valori precedenti.
Tecnicamente, lo SMI (Swiss Market Index) è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 14.899,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 14.654. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15.145,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)