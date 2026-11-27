Attese positive per Prologis
(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Appiattita la performance della società attiva nella distribuzione industriale, tra i titoli dell'indice S&P-500, che porta a casa un modesto 0%, ma che mostra un trend di medio periodo orientato al rialzo.
Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 127 USD, con stop loss posto a quota 65,06, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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