Bureau Veritas spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre

Nuovo spunto rialzista per l' azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente , parte del CAC40 , che guadagna bene e porta a casa un +1,13%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico di Bureau Veritas suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 32,16 Euro, con stop loss stimato in area 30,87 Euro, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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