Forte interesse per Talanx

(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre

Brilla il gruppo assicurativo , tra i titoli dell'indice MDAX , che chiude la seduta con un aumento dell'1,66%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 134,7 Euro, con stop loss posto a quota 128,9 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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