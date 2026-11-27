Indicazioni rialziste per SBM Offshore
(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Seduta decisamente positiva per il fornitore olandese di soluzioni di produzione offshore galleggiante, parte dell'AEX, che ha terminato in rialzo del 3,36%.
Operatività odierna:
A livello operativo, SBM Offshore presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 33,84 Euro, con stop loss impostato a quota 31,18 Euro, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```