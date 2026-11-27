Indicazioni rialziste per Veolia Environnement
(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Risultato positivo per la società di servizi francese, parte del CAC40, che lievita dello 0,96%.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di Veolia Environnement favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 34,81 Euro con stop loss fissato a quota 32,73 Euro, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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