Invito all'acquisto per Biogen
(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Chiusura negativa per la compagnia biotecnologica americana, componente dell'S&P-500, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,85%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 261,4 USD, con stop loss individuato a quota 173 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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