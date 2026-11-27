Invito all'acquisto per Muench Rueckvers
(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Bene il riassicuratore tedesco, tra i componenti del DAX, con un rialzo dello 0,72%.
Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 589,2 Euro, Muench Rueckvers è molto appetibile con stop loss impostato a quota 570,8 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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