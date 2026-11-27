Lettura rialzista per T.RowePrice
(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Balza in avanti la società di gestione degli investimenti, tra i titoli dell'indice S&P-500, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,45%.
Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 103,5 USD, con stop loss fissato a livello 95,6 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```