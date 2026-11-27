Orientamento rialzista per 3i Group
(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Prepotente rialzo per la società d'investimenti con sede a Londra, parte del FTSE 100, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,28% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 27,8 sterline, con stop loss individuato a quota 26,09 pounds, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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