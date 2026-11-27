Zanellato premiata ai Corporate Heritage Awards 2026

la storia del brand diventa un patrimonio da tramandare

(Teleborsa) - Zanellato riceve la Menzione Speciale dell’Associazione Marchi Storici d’Italia nell’ambito della sesta edizione dei Corporate Heritage Awards, il riconoscimento promosso da Leaving Footprints, spin-off accademico delle Università del Sannio e di Napoli Parthenope, dedicato alle imprese che si distinguono nella valorizzazione del proprio patrimonio storico e culturale.



La cerimonia di premiazione si è svolta il 20 Novembre a Roma, presso il Centro Congressi di Confindustria, nell’ambito della XXV Settimana della Cultura d’Impresa. L’edizione 2026, dedicata al tema “Radici per il futuro: Storia, valori e saperi d’impresa per le nuove generazioni”, ha coinvolto 77 imprese e raccolto 129 progetti candidati.



Il riconoscimento assegnato a Zanellato premia la capacità del brand di trasformare il titolo di Marchio Storico di Interesse Nazionale in un elemento concreto e riconoscibile del proprio progetto di corporate heritage. Un percorso che trova espressione nell'integrazione del riconoscimento direttamente nel prodotto, attraverso un rivetto dedicato, e in una più ampia narrazione che intreccia storia aziendale, savoir-faire artigianale e identità contemporanea.



"La nostra storia è il punto da cui partiamo ogni giorno per guardare al futuro. Crediamo che il valore di un marchio non risieda soltanto nei prodotti che realizza, ma anche nelle persone, nelle competenze e nei valori che ne hanno costruito l'identità nel tempo. Questo riconoscimento ci rende orgogliosi perché premia il nostro impegno nel custodire e valorizzare un patrimonio che appartiene alla nostra storia, ma che vogliamo continuare a far vivere attraverso nuove idee, progetti e creazioni. Il sapere artigianale è un'eredità preziosa: il nostro compito è preservarlo, rinnovarlo e trasmetterlo alle generazioni future", dichiara Franco Zanellato.



La Menzione Speciale dell’Associazione Marchi Storici d’Italia conferma il valore di questo percorso e l'importanza di una cultura d'impresa capace di riconoscere nelle proprie radici un elemento distintivo e una risorsa da trasmettere alle nuove generazioni.

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