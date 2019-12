Nel caso improbabile (1/2)

Con i mercati azionari che segnano nuovi massimi quasi ogni giorno può sembrare una perdita di tempo fermarsi un momento per verificare che tutto sia a posto e che non ci sia una recessione dietro l'angolo. Tanto più che il prossimo è un anno elettorale e da che mondo è mondo qualsiasi esecutivo che voglia essere riconfermato cerca in ogni modo di presentarsi agli elettori con un'economia brillante, rinviando al primo anno dopo il voto un'eventuale recessione.Vero, ma se andiamo indietro all'autunno 2007, vigilia di un anno elettorale come oggi, vediamo anche lì nuovi massimi storici, legittimati (di nuovo come oggi) danei mesi precedenti. E quello che iniziò a succedere dodici mesi dopo, inclusi ia livello globale creati dalla Grande Recessione, ci deve indurre a essere umili nel prevedere il futuro.Detto questo, molti dei classici sintomi di una, che nel 2007 non si volevano vedere, oggi sembrano proprio non esserci.. Per surriscaldamento dei classici settori ciclici (immobiliare e auto in primo luogo, ma anche le bolle finanziarie entrano in questa categoria) o per asfissia e congelamento e appassimento di settori uno dopo l'altro.(spesso finanziata a debito),(troppo carbone, troppo shale oil, troppe auto prodotte) o, paradossalmente, di un'improvvisa contrazione dell'offerta, come avvenne negli anni Settanta con le due crisi petrolifere. Ci sono poi, per completare il quadro, le recessioni di origine finanziaria (crisi da bilancia dei pagamenti, crisi del debito pubblico, crisi bancarie) e quelle derivanti da esogene (guerre, epidemie, carestie, terremoti).i settori ciclici sono da tranquilli a leggermente depressi e. Ci sono settori in crisi da raffreddamento (l'immobiliare commerciale, la distribuzione tradizionale, alcune energie fossili) ma le loro difficoltà vengono assorbite in larga misura da finanziatori non bancari (obbligazionisti, fondi di private equity) e quindi non diventano sistemiche. Le banche sono molto solide in America e sono finalmente un po' meno fragili in Europa. Sono più fragili in Cina, ma lì non esiste il tabù del sostegno pubblico.