Con la sua abituale chiarezza, Lucio Colletti, alla voce Marxismo dell'Enciclopedia del Novecento, descrive lacon tre concetti. 1. Esiste una realtà esterna e oggettiva. 2. Il pensiero può arrivare a penetrarla interamente, perché è infinito come la realtà. 3. La nostra conoscenza è tuttavia approssimata e perfettibile e non è mai capace di adeguarsi completamente alla realtà.La conoscenza, dunque, è un rispecchiamento della realtà esterna anche se l'immagine dello specchio può essere sfocata e deformata.L'idea che abbiamo generalmente del mercato azionario è che questo deve sforzarsi di rispecchiare la realtà cui cerca di dare un valore e corrispondere ad essa. Il fatto che questa sia eventualmente una realtà futura non cambia le cose, perché il futuro scontato dai prezzi è in effetti un futuro immaginato nel presente e non il futuro come effettivamente sarà.Con la suaSoros introduce un elemento di complessità in più. Il mercato riflette la realtà, ma a sua volta la modifica in un'interazione continua.Queste teorie sono interessanti e utili, ma, nel gioco tra realtà e mercati, non tengono abbastanza conto di un. Per i policy maker la borsa, in certe fasi, non è uno specchio ma uno strumento per regolare il ciclo economico, esattamente come i tassi d'interesse di policy (quelli, cioè, non determinati dal mercato).