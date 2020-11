Negli ultimi giorni le borse hanno risposto di no, con momenti di buio profondo e quasi disperato.La prospettiva di tornare alle fasi peggiori della primavera, il sospetto che invece di avviarsi a sparire il virus possa imperversare tutti gli anni che vorrà e la consapevolezza che i vaccini offriranno una copertura parziale e precaria si è combinata con la sensazione che la pandemia non sia più controllabile, che le società siano diventate insofferenti alle misure di contenimento, che i danni ai settori colpiti stiano diventando irreversibili, che il malcontento sociale stia montando velocemente., incapaci di scelte nette tra salute pubblica e salvezza dell'economia e quindi perdenti su entrambi i fronti.Aggiungiamo a questo il, dovuto alle elezioni imminenti in America e alla semiparalisi della Bce per l'ostruzionismo tedesco verso ulteriori misure monetarie prima di dicembre in Europa. Consideriamo poi leche non arrivano mai e che quando arriveranno saranno per giorni di lettura impossibile se, come sembra, in molti stati chiave i due schieramenti saranno divisi solo da un pugno di voti. Mettiamoci anche l'effetto di un pacchetto fiscale sul quale c'è stata una finta trattativa, perché né la Speaker Pelosi né i repubblicani del Senato avevano fin dall'inizio intenzione di arrivare a un compromesso. Inseriamo il tutto in un contesto di borse stanche, senza più grandi idee e con valutazioni alte in certi settori e meritatamente basse negli altri e abbiamo tutti gli ingredienti per una tempesta perfetta.