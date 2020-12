delle case di ricerca per il 2021.in rialzo del 10- 15 per cento.tra 1 e 1.50.più basso.più alta. Lefaranno in modo che non succeda niente di brutto. Vi abbiamo risparmiato la lettura di 10mila pagine".Con il suo consueto atteggiamento irriverente e polemico, Zerohedge sintetizza così, su Twitter, l'ultima edizione di quella sorta di almanacchi dell'anno venturo che le grandi case pubblicano tradizionalmente tra la fine di novembre e l' inizio di dicembre. Si tratta in effetti spesso, come abbiamo avuto modo di scrivere negli anni passati, di sontuose strenne che, più che descrivere il futuro, fotografano (in genere molto bene) il presente. Quando il futuro arriva sul serio, già nei primi giorni di gennaio, queste pubblicazioni appaiono quasi immediatamente sbiadite e superate.Quest'anno però è diverso, per due motivi. Il primo è chei. Di solito, se non altro per farsi notare, c'è sempre qualcuno che osa cantare fuori dal coro. Altri, sempre per conquistare l'attenzione del povero lettore frastornato, producono stime dai colori forti, tutte negative o tutte positive. Questa volta invece siamo tutti allineati e non a caso. In una logica emergenziale, da cui non si riesce a uscire,e per discostarsi dal percorso indicato occorre pensare che queste politiche falliranno o provocheranno effetti collaterali particolarmente spiacevoli. Questo è sempre possibile, naturalmente, ma lo è molto meno nel primo anno di una ripresa ciclica, quando le priorità sono chiare e la volontà di realizzarle è forte. Se poi il primo anno di ripresa ciclica viene a coincidere con il primo anno di una nuova amministrazione americana, tutto diventa ancora più semplice.. È il tempo della luna di miele.