Il portafoglio regolato

Ilsi è sempre vissuto come espressione della libertà nella sfera dell'economico. Come tale si è sempre contrapposto, esplicitamente o implicitamente, allo strapotere dello stato. Questa contrapposizione è stata di principio (proprietà privata e libera iniziativa come diritti naturali) ma si è sempre accompagnata con l'idea che il privato massimizza l'efficienza mentre il pubblico distrugge valore. Anche i critici e gli avversari hanno identificato il capitalismo con la libertà, dando però alla libertà una connotazione negativa. Si è parlato allora di capitalismo selvaggio, di libertà di sfruttamento, di proprietà come furto e di stato non più soggetto politico ma comitato d'affari della borghesia.In realtà, storicamente,. Ha seguito lo stato nelle politiche di riarmo, nelle guerre e nelle conquiste coloniali. Ha cercato commesse pubbliche in qualsiasi settore e per averle ha sempre finito con l'allinearsi politicamente con il sovrano. Quando non lo ha fatto è stato spesso ridimensionato o schiacciato.Inoltre. Fin dalla fase iniziale, quella mercantile, le compagnie nascevano e operavano con licenza reale e mettevano a disposizione del sovrano un capitale che questo non aveva in cambio della concessione di un monopolio. Anche nei momenti in cui ha potuto agire in condizioni vicine allo stato di natura l'oligopolio ha finito con l'affermarsi o con la forza o come risultato della sovrapproduzione di offerta e del conseguente fallimento di gran parte degli operatori, come nel caso delle ferrovie inglesi di metà Ottocento.