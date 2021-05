Non c'è fretta

Negli interminabili mesi di lockdown si è molto discusso e speculato suin termini di propensione al consumo e di. Si comporteranno come una molla compressa, i, e si precipiteranno euforici a comprare tutto quello che è stato per loro inaccessibile per più di un anno o conserveranno le nuove abitudini a una vita sobria ed essenziale? Correranno a spendere i risparmi accumulati, storicamente molto elevati in tutto il mondo per chi ha conservato il posto di lavoro e perfino, quanto meno in America, per chi l'ha perduto o avranno interiorizzato un nuovo sistema di valori e non riprenderanno mai più ad andare al cinema, a ristorante o in vacanza nella stessa misura dei tempi precedenti la pandemia?, in particolare la casa e l'auto, che tradizionalmente hanno dato la spinta iniziale a tutti i cicli economici del dopoguerra?Per rispondere abbiamo a disposizione i dati empirici di un paese che è uscito da tempo dall'emergenza, la Cina, e di un altro che è in una fase avanzata di transizione verso la normalità. L'impressione che se ne ricava è che il pubblico, in generale, ha seguito una, dove in realtà la contrazione dei consumi, nel 2020, è stata limitata al 3.9 per cento rispetto al 2019 nonostante a un certo punto ci fossero più di 20 milioni di persone che avevano perduto il lavoro.Nelle aree in cui si è vista una, si nota già una maggiore calma. Questa calma è dovuta in primo luogo alle strozzature dal lato dell'offerta. Le case automobilistiche sono costrette in tutto il mondo a limitare la produzione, come è noto, perché non trovano sul mercato una quantità sufficiente di semiconduttori. Quanto all'edilizia, in America si costruisce soprattutto nel segmento più alto, più redditizio, mentre nel segmento medio e basso l'esplosione del costo del legname e la difficoltà a trovare manodopera comprimono l'offerta di case nuove. La domanda, dal canto suo, è frenata dall'aumento del prezzo delle case, quasi del 20 per cento rispetto a un anno fa, che annulla l'effetto positivo dei tassi bassi sui mutui.