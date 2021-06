Complicato ma non troppo

Strategist ed esperto in economia, fa parte dal 2010 del team Kairos Partners SGR come responsabile de "Il Rosso e il Nero"

Se il momento appare complicato e confuso non è il caso di farsene troppo una colpa. È complicato e confuso anche per la, come ha dimostrato ieri un Powell opaco e sfuggente a capo di undiviso sulla tattica e, viene da pensare, anche sulla strategia.La situazione è oggettivamente complessa.. C'è un'che, per quanto depurata dalle componenti transitorie, si assesterà l'anno prossimo (il secondo anno di ripresa) su un livello più alto di quello che aveva raggiunto al decimo anno del ciclo precedente. C'è undi difficile lettura con un ancorada una parte egià evidenti dall'altra. Ci sonodi cui tenere conto, perché potrebbero complicare molto la ripresa dell'economia se dovessero prendere male qualsiasi misura di normalizzazione monetaria.Tutto questo basterebbe già da solo a rendere difficile comprendere e governare le cose, ma c'è dell'altro. Trump a Mar-a-Lago è un Napoleone all'isola d'Elba che prepara il ritorno in terra di Francia. Se non sarà Trump, sarà il, un politico astuto che rende omaggio formale a Trump ma sa pensare con la sua testa e che gode di un forte consenso nell'elettorato repubblicano.