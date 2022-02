Il grande gioco

L'esercito francese lascia il Mali, divenuto filo-russo. Simpatizza per la Russia anche il nuovo governo del Burkina Faso. Milizie private russe sostengono il potere nella Repubblica Centrafricana. Russi e turchi controllano la Libia. Continuano a migliorare i rapporti tra Egitto e Russia.. Il Sahel è povero perché è lacerato da conflitti e perché è malgovernato, ma è ricchissimo di risorse, tra cui due, l'uranio e il sole, essenziali per la transizione energetica. Se si pensa che la Germania sta per dare via libera alla copertura di un quarto delle sue fertili pianure coltivate con pannelli fotovoltaici per catturare il pallido sole che ogni tanto si ricorda di lei, mentre il Sahel desertico ha sole tutto l'anno, si ha un'idea delle opportunità cui l'Europa dovrebbe rinunciare se perdesse il suo sud. Per non parlare dei flussi migratori, nel caso in cui al controllo turco da est si aggiungesse il controllo russo da sud.A est, intanto,quando ripete che, qualsiasi cosa succeda,. La reazione sarebbe quella di colpire la Russia con la madre di tutte le sanzioni economiche, sigillandola per poi farla implodere. L'Europa abbandonerebbe a quel punto qualsiasi velleità di flirtare con la Russia e verrebbe riallineata.La Russia, chiamata a scegliere tra l'Ucraina e la destabilizzazione, prova ad aprirsi una terza strada destabilizzando a sua volta l'Ucraina senza invaderla. L'Ucraina, dal canto suo, intende resistere. Ed è qui che la partita a scacchi entra in una fase di stallo. Rimane naturalmente il rischio che qualcuno provi a uscirne con scaramucce di confine, contando su un'escalation.