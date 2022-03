Il costo della guerra

Prezzare una guerra, per i mercati, non è facile, specialmente se il conflitto coglie di sorpresa ed è alle sue battute iniziali. L'attacco giapponese a Pearl Harbor del 7 dicembre 1941 enei tre mesi successivi. La perdita fu poi recuperata rapidamente a partire dalla primavera del 1942.La, che vide coinvolti Stati Uniti, Cina e Unione Sovietica in un clima in cui l'uso dell'atomica fu preso seriamente in considerazione, la borsa americana, a parte una breve discesa iniziale del 15 per cento, accompagnò i tre anni della guerra (1950-53) con un solido rialzo.Nei, il Dow Jones, di fronte al rischio di un conflitto atomico globale che sembrava dietro l'angolo,. Certo, di fronte alla possibilità della fine del mondo può non avere senso vendere o mettersi al ribasso, ma non fu questo il motivo principale della. Le azioni erano detenute dai fondi pensione, che ragionavano sui tempi lunghi, e non c'erano i derivati ad amplificare la volatilità. Le valutazioni, d'altra parte, erano molto compresse e la ricchezza finanziaria aveva un peso relativamente modesto. Anche allora, ovviamente, nessuno amava la guerra, ma c'era con questa una maggiore dimestichezza rispetto a oggi, o per averla vissuta personalmente o, nei più giovani, per essere cresciuti in mezzo a frequenti esercitazioni in cui veniva simulato un attacco nucleare.