Sogno d'aprile

Come un fungo allucinogeno,, aumenta la pressione cardiaca e innalza i livelli di adrenalina.Dopo cinquanta giorni di guerra e di dieta stabile di notizie negative su inflazione, tassi, crisi energetica e decrescita infelice a perdita d'occhio,che coinvolge consumatori, imprese e mercati finanziari. Gli economisti hanno abbassato le stime sulla crescita, gli analisti quelle sugli utili e i gestori hanno ridotto la loro esposizione al rischio, cominciando proprio da quei settori di crescita, come la tecnologia, che l'anno scorso avevano brillato come una supernova prima dell'implosione finale.Una volta alleggerito il portafoglio ed elaborato il lutto per avere venduto ben sotto i massimi, le notti dei gestori, prima funestate da incubi in cui tutto andava male, vengono ora funestate da incubi in cui va tutto bene. Al risveglio, il gestore, pallido e sudato, deve ora correre a ricomprare.Il sogno del gestore ha due parti, una geopolitica e una economica. Nella parte geopoliticanella sua interezza, raggiungere l'obiettivo minimo della guerra e dichiarare conclusa con successo l'operazione. A quel punto l'America può dichiarare a sua volta la propria vittoria. In cambio di qualche striscia di terra ucraina,e potrà ora posizionare missili a testata nucleare poco più in qua della periferia di San Pietroburgo. L'Europa potrà anch'essa salutare i nuovi equilibri accogliendo nell'Unione Ucraina, Georgia e Moldova, un costo economico notevole ma un rilevante successo politico.