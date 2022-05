Demolizioni

Per fare volare gli aerei non si mette petrolio nei serbatoi, ma jet fuel. Per fare andare le automobili non si fa il pieno di petrolio, ma di diesel o di benzina. Per alimentare una centrale elettrica, quando non si usa il gas, si usa l'olio combustibile, non il petrolio.Di solitoed è un lavoro da specialisti fare arbitraggio tra i vari prezzi. Ai governi, ai consumatori e ai mercati finanziari basta quindi guardare alle quotazioni del greggio per avere un'idea di come stanno andando le cose.(per effetto delle vendite di scorte strategiche da parte dei governi occidentali),Javier Blas, brillante osservatore del mondo delle materie prime e autore di un libro recente (The World for Sale: Money, Power, and the Traders Who Barter the Earth's Resources), nota su Bloomberg che per l'economia reale il prezzo percepito del petrolio è ora tra i 150 e i 275 dollari., quelli che usiamo tutti i giorni. Non è un caso che le azioni delle raffinerie quotate su New York siano quasi raddoppiate dall'inizio dell'anno.Non solo dunque, ma sono. Con la prospettiva della transizione energetica molti raffinatori hanno chiuso impianti in Occidente. Ora ne sta chiudendo anche la Russia, dalla quale l'Europa importava non solo greggio ma anche prodotti derivati. Solo una recessione, conclude Javier Blas, potrà fare tornare sulla terra i prezzi dei derivati.