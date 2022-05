Shock and awe

Quando si parla della, tutti conoscono, il suo presidente, e molti conoscono, presidente della, la più ortodossa e conservatrice delle Fed regionali. Il Missouri ha però dato i natali anche a, uno spirito libero che a 15 anni ha smesso di studiare e a 16 è andata a vivere da sola, lavorando come commessa da Target e sognando di diventare autista di autobus, un lavoro stabile e sicuro.La Daly ha poi ripreso faticosamente gli studi, si è laureata in economia ed è scappata dal Missouri, approdando alla Fed di San Francisco, la più liberal di tutte. Appena arrivata, racconta, è andata a comprarsi vestiti severi e una collana di perle, cercando di apparire il più possibile simile ai suoi colleghi economisti che uscivano da Harvard o Princeton.Con il tempo ha capito che la fatica di nascondere la sua storia e la sua identità era sprecata, ha smesso di vestirsi in modo severo, ha messo via le perle e ha lasciato crescere i capelli come venivano.. Quando la Yellen ha lasciato libero l'ufficio della Fed di San Francisco, ha voluto che la Daly, come lei economista del lavoro, prendesse il suo posto. Da allora ladentro il board della Fed nazionale.Nei giorni scorsi, però,. Le condizioni finanziarie, ha detto, si sono fatte molto più restrittive. Questo è ottimo, ha aggiunto, ma bisogna fare di più. In pratica,e i multipli azionari devono contrarsi ancora., sulla linea della. E non si parla, genericamente, di farla scendere, ma di farla tornare al due per cento. Non il due abbondante adottato nel 2019 come nuova linea ufficiale al posto del due secco del decennio precedente, ma, di nuovo, il due secco.