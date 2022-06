La carrozza e l'auto elettrica

L'innovazione, specialmente se rivoluzionaria e dirompente (la), è un concetto che molti investitori trovano irresistibile. Stare lunghi di disruption è sposare una filosofia della storia, significa stare dalla parte della modernità e delle sue magnifiche sorti e progressive. I cantori più radicali di questa visione vanno oltre l'ottimismo della Belle Époque e vivono nell'attesa messianica di quella che il visionario von Neumann chiamò la, il momento in cuie dalle macchine.Tornando indietro nel tempo, del resto, avreste voluto avere in portafoglio, a cavallo tra Ottocento e Novecento, i titoli di società produttrici di carrozze, calessi e landò oppure quelli di società produttrici di automobili?E tuttaviama, come tutte le rivoluzioni, divora spesso anche i suoi figli, ovvero i portavoce del nuovo. Gran parte dei produttori di auto dei primi del Novecento fallirono quasi subito. Un secolo più tardi, nel 2009, si trovarono sull'orlo della bancarotta quasi tutti i pochi produttori rimasti e l'amministrazione Obama dovette stanziare 85 miliardi di dollari per salvarli.Ci sono ancora e, quelli rimasti, godono di buona salute e di un mercato in crescita. Gli Amish, gli anabattisti radicali che rifiutano le distrazioni della modernità e si muovono solo in carrozza o in calesse, erano 177mila nel 2000 e sono oggi più di 370mila. E le carrozze di oggi sono confortevoli e hanno i freni a disco.